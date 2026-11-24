Motorola Edge 70 Neo оценили в 375 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 70 Neo, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым Extreme AMOLED-экраном с разрешением 2772:1272 точки, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 16 с тремя номерными обновлениями в будущем, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50-Мп (датчик Sony LYTIA 710 и оптическая стабилизация) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 7,5-Вт обратной зарядок, поддержкой обходной зарядки, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, разъемом USB-C 2.0, оптическим дактилоскопом, корпусом толщиной 8,49 мм и массой 204 граммов, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64 и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 375 долларов.