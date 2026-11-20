Представлен необычный смартфон Huawei OSTA O1 Pro

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью OSTA O1 Pro, главной особенностью которой стал широкоформатный 6,39-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 1,5K, соотношением сторон 16:9,5 и рамкой со всех сторон толщиной всего 1,05 мм.

Новинку также оснастили фирменным 5-нанометровым процессором Kirin 9030S с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Maleoon 935F, 12 или 16 ГБ оперативно и 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма с технологией RYYB) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и беспроводной зарядок, корпусом толщиной 6,68 мм и массой 200 граммов, а также боковым дактилоскопом. Цены на смартфон пока не объявлены.