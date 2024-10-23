ARM запретила Qualcomm выпускать процессоры

Сегодня появилась достаточно важная для индустрии новость — компания Qualcomm в ближайшее время может лишиться своей лицензии на производство чипов на базе архитектуры ARM, что, безусловно, серьёзно ударит по компании, которая только начала набирать обороты в данном направлении и явно не планирует останавливаться. Но, согласно данным издания Bloomberg, компания ARM отправила Qualcomm уведомление за 60 дней о расторжении лицензии на разработку чипов на собственной архитектуре. Да, стоит объяснить, что компания ARM владеет эксклюзивными правами на технологии в данном секторе полупроводниковой продукции и только она может предоставлять возможность проектировать и выпускать процессоры по лицензии.

Причина же данного запрета касается ситуации 2022 года, когда ARM подала иск против Qualcomm за нарушение контракта и незаконное использование товарного знака, связанного с разработкой кастомных ядер Phoenix без согласия ARM. При этом стоит напомнить, что компания Qualcomm является одним из крупнейших клиентов ARM, так что разрыв контракта нанесёт ущерб обеим компаниям. Более того, хотя новые процессоры Qualcomm на базе ядер Oryon уже не используют ядра ARM, они всё ещё зависят от её набора команд, который обеспечивает взаимодействие аппаратного и программного обеспечения. Так что в ближайшее время компании явно будут пытаться как-то договориться, потому что в противном случае обе потеряют внушительные деньги и доверие партнёров.
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