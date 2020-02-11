ASRock представила материнскую плату формата ITX

X570 Phantom Gaming-ITX TB3 - материнская плата для платформы AMD AM4. Она поддерживает процессоры серии Ryzen 2000 и 3000 серии. Плата основана на чипсете x570.

Материнская плата компании ASRock оснащена 10-фазной системой питания и гарантирует разгонный потенциал для ЦП и ОЗУ. Производитель говорит о поддержке скорости памяти DDR4 до 4533 МГц. Особенностью X570 Phantom Gaming-ITX TB3 является технология Thunderbolt 3.

ITX плата поддерживает и другие подключения: Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и USB 3.2 Gen 2. Звуковая система представлена Realtek ALC1220. Стоимость данной материнской платы составляет 19800 рублей.