ASUS E210 вышел с уникальным дизайном

Производителю современных ноутбуков достаточно тяжело привлечь к себе внимание со стороны пользователей, так как те уже все видели и все пробовали. Они просто не будут покупать ноутбук, в котором нет ничего удивительного или невероятного. И ради того, чтобы привлечь внимание аудитории, был создан ноутбук ASUS E210, у которого есть все, что только необходимо. Это довольно доступное решение с хорошей аппаратной составляющей, при этом дизайн корпуса моментально привлекает к себе внимание. Дело в том, что у ASUS E210 на тыльной стороне крышки очень необычный рисунок с символами, тогда как в большинстве ситуаций подобные ноутбуки получают однотонную окраску. Видимо, производитель решил выделиться таким вот образом, и у него все получилось.

Комментарии и отзывы ASUS E210
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