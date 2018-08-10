ASUS E406MA без активного охлаждения

Официально представлен идеальный ноутбук для школьников, студентов и журналистов — ASUS E406MA. Главное преимущество устройства заключается в его полностью тихой конструкции. Внутри нет вентиляторов или какого-либо активного охлаждения, вы можете спокойно работать с любым контентом и девайс будет рассеивать тепло по корпусу, без использования дополнительных систем. Стоимость такого решения составляет 400 долларов и если вы давно хотели себе ноутбук для каких-то простеньких задач, то это идеальный выбор. Сюда поставили Windows 10 и дисплей на 14 дюймов с FullHD разрешением, то есть вы можете с удовольствием работать или читать тексты из сети за небольшие деньги. Думаю, гаджет вытеснит с рынка целую россыпь бесполезных хромбуков на урезанной операционной системе Chrome OS.