ASUS ExpertBook B9 приехал в Россию

На территории России поступил в продажу ноутбук ASUS ExpertBook B9, который был создан специально для серьезных пользователей, которые занимаются бизнесом или чем-то в этом роде, при этом им необходим ноутбук именно на Windows 10. Главное и основное преимущество гаджета, как нам кажется, заключается в его батарее, которая за 39 минут заряжается с нуля процентов до шестидесяти процентов. Это позволяет вам без труда заряжать продукт и получать необходимое время работы буквально в любом месте. Также стоит отметить высокую производительность, красивый дизайн корпуса и просто шикарный дисплей. Все это сделано для того, чтобы вы могли наслаждаться качеством продукта и работать с полным комфортом в любой точке земного шара.