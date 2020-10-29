ASUS ExpertBook P2451 легкий ноутбук для бизнеса

ASUS представила легкий ноутбук для бизнеса.

ExpertBook P2451 отличается высокой производительностью и безопасностью для ваших данных. Ноутбук оснащается процессором Intel Core i7 vPro с встроенной графикой. В P2451 можно разместить до 2 Тб HDD и до 1 Тб SSD-накопителя.

ExpertBook P2451 имеет NanoEdge дисплей с разрешением FHD. Новинка использует шарнирную конструкцию. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава.

Заявленная автономность составляет 13 часов. Для подключения есть три порта USB Type-A, слот microSD, порт RJ45, VGA и HDMI, а также USB 3.2 Type-C с быстрой зарядкой. Встроенный модуль Intel WiFi 6 обеспечивает быстрый доступ к сети.

Рекомендованная стоимость ноутбука составляет 999.99 долларов.
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