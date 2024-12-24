ASUS Готовит к релизу ноутбук ROG Strix Scar 18

Компания ASUS планирует представить новый ноутбук серии ROG Strix на выставке CES 2025 уже 6 января 2025 года — об этом компания сообщила в посте в своих социальных сетях, так что информация абсолютно официальная. Короткий тизер, опубликованный производителем, демонстрирует ноутбук с RGB-подсветкой, которая охватывает весь нижний контур устройства, обеспечивая более яркое и красочное свечение по сравнению с предыдущими поколениями, у которых подсветка была точечной. И хотя компания ASUS пока что не уточняет, какие именно модели ROG Strix будут анонсированы на данном мероприятии, инсайдеры предполагают, что компания может представить новые ноутбуки ROG Strix Scar 18 и ROG Strix G16.

Согласно слухам, ROG Strix Scar 18 получит процессор Intel Core Ultra 9 285 HX и графический чип NVIDIA GeForce RTX 5090 (естественно, мобильную версию, а не дискретную). В свою очередь, модель ROG Strix G16, вероятно, будет оснащена тем же процессором, но в максимальной конфигурации ноутбук получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, то есть топовый флагман всё же будет недоступен. Кроме того, на CES 2025 компания, скорее всего, анонсирует не только эти две модели ноутбуков — недавние утечки информации указывают на подготовку к выпуску обновлённой версии гибридного планшета и игрового ноутбука ROG Flow Z13. Так что, вероятно, на грядущей выставке будет много интересных решений, на которые стоит обратить своё внимание. Правда, цен там обычно никто не называет.