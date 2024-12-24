ASUS Готовит к релизу ноутбук ROG Strix Scar 18…

Согласно слухам, ROG Strix Scar 18 получит процессор Intel Core Ultra 9 285 HX и графический чип NVIDIA GeForce RTX 5090 (естественно, мобильную версию, а не дискретную). В свою очередь, модель ROG Strix G16, вероятно, будет оснащена тем же процессором, но в максимальной конфигурации ноутбук получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, то есть топовый флагман всё же будет недоступен. Кроме того, на CES 2025 компания, скорее всего, анонсирует не только эти две модели ноутбуков — недавние утечки информации указывают на подготовку к выпуску обновлённой версии гибридного планшета и игрового ноутбука ROG Flow Z13. Так что, вероятно, на грядущей выставке будет много интересных решений, на которые стоит обратить своё внимание. Правда, цен там обычно никто не называет.