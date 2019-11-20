ASUS представила 22 дюймовый монитор PQ22UC

2019-11-20, Автор - Ramil; Продукт - PQ22UC; [64]
ASUS PQ22UC больше похож на большой планшет. Он очень тонкий, имеет широкий нижний элемент рамки. Дисплей крепится к подставке и удерживается с помощью магнита. Диагональ OLED дисплея равна 22 дюймам с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Яркость 330 кд/м². Время отклика составляет 1 мс, а частота обновления экрана 60 Гц.

На левой стороне корпуса есть два интерфейса Type-C и вход Micro-HDMI. Монитор можно отрегулировать по высоте и углу наклона. PQ22UC поставляется с заводской калибровкой. Дисплей оборудован встроенными динамиками.

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