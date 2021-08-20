ASUS ROG 5s уже можно заказать за пределами Китая

Пару дней назад компания ASUS объявила китайские цены на геймерский смартфон ROG Phone 5s, а уже сегодня магазин Giztop начал принимать заказы на новинку с доставкой по всему миру. Речь идет о китайской версии смартфона с установленными Google Mobile Service и Google Play. Вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 900 долларов, с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти – 960 долларов, а с 18/512 ГБ – 1140 долларов. Поставки стартуют уже в конце этого месяца. В Поднебесной за те же версии просят 725, 771 и 910 долларов соответственно.