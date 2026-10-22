Samsung Galaxy A37 обновили до Android 17

Компания Samsung выпустила стабильную версию прошивки One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A37. Апдейт уже получили пользователи из Индии и Южной Кореи. Вероятно, в ближайшее время обновление доберётся и до других регионов. Помимо различных нововведений и улучшений новая прошивку привносит функцию Now Nudge с контекстными подсказками, Now Brief для настройки ежедневных сводок и функцию редактирования видео My FanCam.

Напомним, что выпущенный в марте этого года Galaxy A37 5G имеет в своём оснащении 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой Vision Booster, фирменную 4-нанометровую однокристальную систему Exynos 1480, 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 12 Мп, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, корпус толщиной 6,7 мм и массой 179 граммов, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
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