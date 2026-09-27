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Смартфон iQOO 16 получит ёмкий аккумулятор

Компания iQOO раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне iQOO 16, который будет выпущен в Китае уже 29 сентября. Производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 8400 мАч, поддержки быстрой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69 и предустановленной операционной системы Android 17 с фирменной прошивкой OriginOS 7.

Ранее сообщалось о топовом 2-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, дисплее Samsung с разрешением 2K+, кадровой частотой 165 Гц, антибликовой защитной плёнкой нового поколения, люминесцентным материалом Samsung M16, ручной пиковой яркостью 1100 нит, общей пиковой яркостью 2800 нит и локальной пиковой яркостью 10000 нит.
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