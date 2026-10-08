OPPO K14 Plusс АКБ на 8000 мАч появился в продаже

Компания OPPO выпустила в продажу на дебютном американском рынке смартфон K14 Plus 5G, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 8000 мАч. Цена базовой конфигурации составила эквивалент 310 долларов.

Смартфон также получил 4-нм однокристальную систему MediaTek Dimensity 7360 Max с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 3600 нит и ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, двойную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Smartsense SC532HS и оптическая стабилизация изображения) и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, корпус с алюминиевой рамкой и усиленной конструкцией, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, поддержку сотовых сетей пятого поколения и подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев.