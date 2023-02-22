ASUS ROG Magic 16 Classic Edition получил GeForce RTX 4070 Laptop

Компания ASUS дала старт приему китайских предзаказов ноутбука ROG Magic 16 Classic Edition, который оценен в 2000 долларов. Новинку оснастили 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i9-13900H с частотой до 5,4 ГГц и максимальной мощностью 115 Вт, видеокартой RTX 4070 Laptop, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем на 1 ТБ, 16-дюймовым экраном Nebula с яркостью до 500 кд/м2, разрешением 2560:1600 точек и 100-процентным охватом цветовой гаммы P3, а также системой охлаждения, которая состоит из трех вентиляторов, семи тепловых трубок и покрытой жидким металлом поверхностью процессора.