ASUS ROG Magic X теперь доступен для предварительного заказа в Китае

ASUS ROG Magic X, новейший тонкий и легкий ноутбук компании 2-в-1, который вероятно, является самым мощным в этом сегменте, наконец-то доступен для предварительного заказа на китайском рынке по цене 2132 доллара.

Устройство предлагает различные варианты использования благодаря форм-фактору 2-в-1 . Когда клавиатура подключена к устройству, его можно использовать как традиционный ноутбук, а снятие клавиатуры превращает устройство в планшет. Изделие весит 1,2 кг и имеет толщину 12 мм.

ROG Magic X предлагает два варианта 13-дюймового дисплея — 4K с частотой обновления 60 Гц или Full HD с частотой обновления 120 Гц. Оба этих варианта поставляются с поддержкой сенсорного экрана, а также с защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Экран имеет соотношение сторон 16:10, поддерживает технологию Adaptive-Sync, Dolby Vision HDR, яркость 500 нит и прошел сертификацию цвета Pantone. Устройство работает на процессоре Intel Core i9-12900H 12-го поколения. Он оснащен оперативной памятью LPDDR5 5200 МГц и твердотельным накопителем PCIe емкостью до 1 ТБ. Что касается интерфейса, в нем есть порт USB Type-A, порт USB 3.2 Type-C с поддержкой DP1.4 и зарядки PD, порт Thunderbolt 4, а также устройство чтения микрокарт и интеграция Windows Hello в кнопку питания для распознавания отпечатков пальцев.