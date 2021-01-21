ASUS ROG Moba 5 с AMD Ryzen 9 5900HX

Серия ASUS ROG Moba состоит из профессиональных ноутбуков игрового уровня для энтузиастов игр. Компания ASUS выпустила новый ноутбук серии ROG Moba 5.

Новая серия ROG Moba 5 поставляется с двумя размерами дисплея - 15,6-дюймовым и ROG Moba 5 Plus с 17,3 дюймовым дисплеем. Новая серия ROG Moba оснащена процессором AMD Ryzen 9 5900HX с возможностью разгона, использующим новейшую архитектуру Zen3 и 7-нм техпроцесс, с 8 ядрами и 16 потоками, заводским предварительным разгоном ROG и 5-фазным источником питания.

Графический процессор оснащен дисплеем RTX 3070 емкостью 8 ГБ. Имеет высокопроизводительную версию мощностью до 130 Вт.

Экран игрового ноутбука имеет частоту обновления 300 Гц, время отклика 3 мс и соотношение экрана 87%. Он имеет 100% цветовую гамму sRGB и поддерживает технологию синхронизации Adaptive-Sync.

Новая серия игровых ноутбуков ROG Moba оснащена двухканальной памятью DDR4-3200MHz объемом 16 ГБ, которую можно расширить до 64 ГБ. Твердотельный накопитель поставляется с TLC PCIe / NVMe емкостью 512 ГБ.

Игровой ноутбук серии ROG Moba 5 оснащен архитектурой Glacier Cooling Architecture 2.0 с двумя вентиляторами, четырьмя отверстиями для выпуска воздуха и конструкцией модуля с шестью медными трубками, использующим жидкий металл для отвода тепла.

В ноутбуке используются двойные динамики Smart Amp и поддерживаются Dolby Atmos, Smart AMP и двустороннее шумоподавление AI.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Moba 5
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