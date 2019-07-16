ASUS ROG Phone 2 на новых фото

На просторах интернета появились якобы живые фотографии смартфона ASUS ROG Phone 2, который является первым устройством данной компании на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Да и в целом это первое устройство на рынке, которое может показать настолько производительную начинку. Стоит напомнить, что ASUS ROG Phone 2 создают специально для тех геймеров, которые хотят играть именно на смартфоне в режиме передвижения. Вы можете добавить к данной модели геймпад, например, и играть в пути в любимые игры вроде шутеров или гонок. Проблема только в том, что стоит такой смартфон баснословных денег и за эти деньги можно купить тот же Nintendo Switch и играть уже на нем в том же мобильном режиме, только игр там намного больше будет.