ASUS ROG Phone 2 на новых фото

2019-07-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Phone 2; [123]
На просторах интернета появились якобы живые фотографии смартфона ASUS ROG Phone 2, который является первым устройством данной компании на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Да и в целом это первое устройство на рынке, которое может показать настолько производительную начинку. Стоит напомнить, что ASUS ROG Phone 2 создают специально для тех геймеров, которые хотят играть именно на смартфоне в режиме передвижения. Вы можете добавить к данной модели геймпад, например, и играть в пути в любимые игры вроде шутеров или гонок. Проблема только в том, что стоит такой смартфон баснословных денег и за эти деньги можно купить тот же Nintendo Switch и играть уже на нем в том же мобильном режиме, только игр там намного больше будет.


Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 2
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