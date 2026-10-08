Oppo готовит к релизу широкоформатный смартфон

Известный инсайдер Digital Chat Station, который достаточно точно сливает данные о смартфонах из Китая, сообщил, что планы Android-производителей по выпуску широкоформатных моноблоков уже в основном сформированы. Первой такую модель, по его данным, представит Oppo, следом за ней выступит HONOR, тогда как другим компаниям потребуется больше времени на подготовку собственных устройств. Широкоформатный флагман Oppo уже появлялся в предыдущих утечках — по предварительной информации, прототип оснащён дисплеем диагональю около 7,6 дюйма и процессором Snapdragon 8-й серии или Dimensity 9-й серии. Также смартфону приписывают основную камеру на 200 Мп, перископический телефотообъектив и аккумулятор ёмкостью около 7000 мАч.

Oppo якобы планирует представить этот смартфон одновременно с Oppo Find X10 Ultra. Согласно предыдущим утечкам, премьера Find X10 Ultra может состояться в первой половине 2027 года, если выпуск двух моделей действительно произойдёт на одном мероприятии, это может привлечь к новому формату смартфона гораздо больше внимания. HONOR, по данным инсайдера, также работает над собственным широкоформатным устройством, однако его характеристики пока не раскрываются. Но уже сейчас становится понятно, что китайские производители весьма активно работают над тем, чтобы расширить свою продуктовую линейку широкими смартфонами. Это интересный форм-фактор, который имеет ряд преимуществ над обычными решениями 19:9.