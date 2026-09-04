POCO F9 Ultra и F9 Pro выходят в России

Российский AliExpress выпустил в продажу смартфоны POCO F9 Ultra и POCO F9 Pro, которые дебютировали на международном рынке пару дней назад. С учетом всех скидок новинки оценены от 56 и от 49 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что POCO F9 Pro получит 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, отдельный чип VisionBoost D8, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2510:1156 пикселей, частотой обновления до 185 Гц и яркостью 2200 нит в режиме HBM, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 200 Мп (OIS), 50 Мп (60-мм телеобъектив с OIS) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 6330 мАч, поддержку проводной, беспроводной, обратной проводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт, 27 Вт и 22,5 Вт соответственно, корпус толщиной 8,79 мм и массой 206 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и стереодинамики с настройкой Sound by Bose.
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