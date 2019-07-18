ASUS ROG Phone 2 получит экран на 6.59 дюймов и батарею на 5800 мАч

Новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 заметили в базе данных китайского регулятора TENAA.

Сертификация раскрыла пока не все характеристики устройства, но некоторые особенности новинки теперь известны. Согласно документам, смартфон получит корпус со следующими габаритами: 170.99 × 77.6 × 9.78 мм. Его также оснастят широкоформатным дисплеем с диагональю 6.59 дюймов и энергоёмкий аккумулятор аж на 5800 мАч. Для сравнения, в актуальной модели установлен 6-дюймовый экран и батарея на 4000 мАч.

ASUS ROG Phone 2 станет первым смартфоном на рынке с новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Он построен по 7-нанометровому процессу и работает на максимальной тактовой частоте 2.96 ГГц. Смартфону ещё приписывают до 12 ГБ ОЗУ, двойную или тройную камеру и быструю зарядку на 18 Вт и 30 Вт в зависимости от модели. Ценник ASUS ROG Phone 2 будет стартовать от 650 долларов США и его представят 23 июля. Аппарат составит конкуренцию Nubia Red Magic 3 и Xiaomi Balck Shark 2.