ASUS ROG Phone 3 оснастят процессором Snapdragon 865 Plus

В сети появилась информация о игровом смартфоне компаний ASUS. По слухам, компания ASUS работает над ROG Phone 3.

Новинке приписывают новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Этот процессор станет улучшенной версией обычного Qualcomm Snapdragon 865 и получит разогнанные высокопроизводительные ядра. Также по слухам новинка получить дисплей с частотой обновления экрана на 120 герц.

Смартфон ASUS ROG Phone 3 и процессор Qualcomm Snapdragon 865 должны представить в третьем квартале 2020 года. К сожалению, другой информации о смартфоне нет.