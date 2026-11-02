Скоро состоится презентация глобальной линейки HONOR Magic 9

Смартфон HONOR Magic 9 Pro Max ориентирован прежде всего на мобильную фотографию и видеосъёмку. Он оснащён более крупным 6,8-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 8800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Смартфон способен записывать видео в формате ARRI LogC3, а также предлагает четырнадцать готовых цветовых профилей ARRI Looks. Режим ARRI CINEMA поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, за обработку изображений отвечает фирменный процессор HONOR H1, в основе устройства лежит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 от Qualcomm. В серии также предусмотрена третья модель — HONOR Magic 9 Super Edition. Она получила ещё более ёмкий аккумулятор на 11 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, однако возможности её камер скромнее по сравнению с другими представителями линейки.