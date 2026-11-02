Скоро состоится презентация глобальной линейки HONOR Magic 9

Компания HONOR представит серию смартфонов Magic 9 для международного рынка на мероприятии в Гонконге, которое состоится в среду, 4 ноября. Впрочем, характеристики моделей частично уже известны — базовый HONOR Magic 9 представляет собой компактную модель линейки. Смартфон получил 6,37-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 предыдущего поколения. В качестве программной платформы используется MagicOS 11, а фронтальная камера на 55 Мп имеет квадратную форму и позволяет переключаться между форматами съёмки 1:1, 16:9 и 9:16.

Смартфон HONOR Magic 9 Pro Max ориентирован прежде всего на мобильную фотографию и видеосъёмку. Он оснащён более крупным 6,8-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 8800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Смартфон способен записывать видео в формате ARRI LogC3, а также предлагает четырнадцать готовых цветовых профилей ARRI Looks. Режим ARRI CINEMA поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, за обработку изображений отвечает фирменный процессор HONOR H1, в основе устройства лежит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 от Qualcomm. В серии также предусмотрена третья модель — HONOR Magic 9 Super Edition. Она получила ещё более ёмкий аккумулятор на 11 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, однако возможности её камер скромнее по сравнению с другими представителями линейки.
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