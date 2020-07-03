ASUS ROG Phone 3 покажут на мероприятии ROG Game Changer

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 фанаты ждут уже очень давно. Смартфон ASUS ROG Phone 3 ориентирован на мобильные игры, так как в нем будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти и 128 Гб (256 и 512 Гб) внутренней памяти. Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,59 дюймовым экраном с 120 Гц. ROG Phone 3 будет иметь 64 Мп камеру. Батарея емкостью 6000 мАч. Как и предыдущая версия, ROG Phone 3, будет продаваться по всему миру.

Смартфон ASUS ROG Phone 3 будет объявлен 22 июля на мероприятии ROG Game Changer, которая пройдет в режиме онлайн-трансляции.