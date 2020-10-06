ASUS ROG Phone 3 получил доступную версию

Компания ASUS анонсировала выпуск доступной версии геймерского смартфона представила ROG Phone 3, вышел в июле этого года. Сейчас аппарат доступен в версиях с 16/512 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти за 1099 и 999 евро соответственно. Новый вариант получит 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти по цене в 610 евро. Старт продаж намечен на 16 октября в Индии, а затем и в остальных странах.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей с частотой обновления изображения 144 Гц, временем отклика 1 мс, задержкой отклика сенсорного экрана на прикосновения 25 мс, глубиной цвета 10 бит и поддержкой HDR10+, дополнительным разъемом для подзарядки на боковой панели, батарей на 6000 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, обновленными ультразвуковыми сенсорами, датчиком движения, обновленной системой охлаждения с испарительной камерой, фронтальной камерой на 24 Мп, тройной камерой на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, чипсетом Snapdragon 865+, оперативной памятью LPDDR5, флэш-памятью UFS 3.1, двумя фронтальными динамиками и поддержкой Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO).