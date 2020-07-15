ASUS ROG Phone 3 получит два порта для зарядки

В сети появилось изображение геймерского смартфона ASUS ROG Phone 3, официальная презентация которого ожидается 22 июля. Судя по рендеру, аппарат сохранит одну из самых полезных особенностей – второй порт на боковой грани, который используется для подключения фирменных аксессуаров и зарядки во время игры. Также смартфону прочат Full HD+ дисплей с частотой обновления 144 Гц, топовый чипсет Snapdragon 865+ и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Впрочем, и его предшественник ASUS ROG Phone 2 остается вполне актуальным геймерским смартфоном, поскольку он характеризуется топовым железом: 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и задержкой 1 мс, фронтальными стереодинамиками с поддержкой DTS: X Ultra, дополнительными кнопками AirTriggers, двумя вибро-моторами, 3,5 мм разъемом для наушников, четырьмя микрофонами, чипсетом Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, двойной камерой с датчиками на 48 Мп (Sony IMX586) и 13 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, вентиляционными отверстиями, кулером AeroActive Cooler II второго поколения, аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, а также различными аксессуарами.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 3
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