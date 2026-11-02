Смартфоны на Android можно взломать по SMS

Исследователь информационной безопасности Марк Блащиц обнаружил новую опасную уязвимость, которая затрагивает смартфоны под управлением Android 12 и более поздних версий операционной системы. Проблема связана со специально сформированными SMS-сообщениями формата WAP Push, которые телефонная подсистема Android не может корректно обработать. Особенность атаки заключается в том, что такие сообщения не отображаются в обычном списке входящих SMS — вместо этого Android пытается обработать их в фоновом режиме. Это приводит к ошибке, способной вызвать серьёзные сбои в работе устройства. Активные телефонные звонки начинают прерываться, смартфон временно теряет подключение к мобильной сети, а получение нескольких подобных сообщений может полностью вывести устройство из строя. Восстановить его работу при этом крайне сложно — может потребоваться помощь технических специалистов.

Особую опасность представляет то, что пользователю вообще не нужно предпринимать никаких действий — это не фишинговая атака, предполагающая переход по вредоносной ссылке или открытие вложения. Злоумышленнику достаточно отправить специально подготовленное сообщение. На данный момент исследователи подтвердили наличие проблемы на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy, однако потенциально уязвимыми считаются все устройства под управлением Android 12 и более поздних версий.Так что владельцам смартфонов с Android остаётся лишь ждать возможных обновлений.