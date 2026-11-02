Смартфоны на Android можно взломать по SMS

Исследователь информационной безопасности Марк Блащиц обнаружил новую опасную уязвимость, которая затрагивает смартфоны под управлением Android 12 и более поздних версий операционной системы. Проблема связана со специально сформированными SMS-сообщениями формата WAP Push, которые телефонная подсистема Android не может корректно обработать. Особенность атаки заключается в том, что такие сообщения не отображаются в обычном списке входящих SMS — вместо этого Android пытается обработать их в фоновом режиме. Это приводит к ошибке, способной вызвать серьёзные сбои в работе устройства. Активные телефонные звонки начинают прерываться, смартфон временно теряет подключение к мобильной сети, а получение нескольких подобных сообщений может полностью вывести устройство из строя. Восстановить его работу при этом крайне сложно — может потребоваться помощь технических специалистов.

Особую опасность представляет то, что пользователю вообще не нужно предпринимать никаких действий — это не фишинговая атака, предполагающая переход по вредоносной ссылке или открытие вложения. Злоумышленнику достаточно отправить специально подготовленное сообщение. На данный момент исследователи подтвердили наличие проблемы на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy, однако потенциально уязвимыми считаются все устройства под управлением Android 12 и более поздних версий.Так что владельцам смартфонов с Android остаётся лишь ждать возможных обновлений.
Samsung Galaxy A25 получил бета-версию Android 17…
Компания Samsung выпустила бета-версию фирменной прошивки One UI 9 на базе операционной системы Android 1…
Как мошенники могут отслеживать ваш iPhone через браузер…
Многие пользователи iPhone искренне верят, что их устройство практически неуязвимо для слежки. Популяр…
Продажи смартфонов упали на 20%…
Согласно новому отчёту исследовательской компании Omdia, мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2…
iQOO Z11 получит процессор Dimensity 7500…
В мае компания MediaTek представила Dimensity 7500 — процессор, созданный по 4-нм техпроцессу и предназна…
iPhone 17 подорожал после выхода нового поколения …
Сразу после презентации новых iPhone компания Apple подняла цены на прошлое поколение, хотя обычно было р…
HONOR проверила смартфон X9e Pro на вершине Эльбруса…
HONOR провела испытание смартфона X9e Pro с аккумулятором 11 000 мА·ч на вершине Эльбр…
Vivo S70 получит 50-Мп фронтальную камеру …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Vivo S70, который еще не был п…
HUAWEI Mate 90 Pro оценили в 1045 долларов …
Помимо топового Mate 90 Pro Max и базового Mate 90, компания Huawei представила сегодня модель Mate 90 Pr…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor