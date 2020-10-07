ASUS ROG Phone 3 с 16 Гб оперативной памяти доступен за 89.990 рублей

Игровой смартфон компании ASUS ROG Phone 3 поступил в продажу. В продаже представлены две комплектации: с 12 Гб ОЗУ + 512 Гб памяти, а также с 16 Гб ОЗУ + 512 Гб внутренней памяти.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Для обеспечения низких температур в играх используется система охлаждения GameCool 3, включающая в себя испарительную камеру и радиатор. ASUS ROG Phone 3имеет AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Аккумулятор предлагает емкость 6000 мАч. Смартфон имеет разные игровые настройки и функции. Новинка имеет тройную камеру на 64 Мп на матрице Sony IMX686. В комплекте есть устройства, которые обеспечат пользователю незабываемые ощущения от пользования смартфоном.