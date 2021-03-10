ASUS ROG Phone 5 оборудовали разъёмом для наушников

Сегодня, как вы знаете, официально презентовали новый смартфон ASUS ROG Phone 5, а точнее, целую линейку смартфонов. Характеристики устройств действительно впечатляют, особенно топовая комплектация с 18 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Однако обнаружилась и достаточно интересная дополнительная особенность новой линейки — ASUS ROG Phone 5 оборудован стандартным 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения наушников. Это достаточно странное решение, так как большинство производителей уже пару лет как отказались от устаревшего разъема, а здесь мы получаем самый современный и мощный смартфон с морем различных инноваций, но производитель почему-то решил сделать его менее технологичным за счет старого выхода под наушники.