ASUS ROG Phone 5 получил 18 ГБ ОЗУ

Компания ASUS официально выпустила четвертое поколение игровых смартфонов под названием ROG Phone 5 series. В линейку входят три устройства, а именно ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. Стоит отметить, что производитель заметно освежил дизайн корпуса устройства, так что гаджет теперь выглядит куда более привлекательным, чем третье поколение. При этом стоит сказать, что все три устройства имеют один и тот же дизайн, отличаются только цвета. А топовый смартфон компании получит настолько продвинутое железо, что сможет порадовать потенциального покупателя 18 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти. Этого предостаточно для любых современных видеоигр, которые только есть на платформе Android.