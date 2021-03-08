ASUS ROG Phone 5 установил новый рекорд в тестах Master Lu

ASUS ROG Phone 5 будет выпущен в Китае и на других мировых рынках 10 марта. Но до официального старта, устройство засветился на платформе эталонного тестирования Master Lu.

Master Lu поделился результатами тестирования устройства ASUS с номером модели "ASUS_I005DB" в сети.

Результаты показывают, что устройство набирает 947 284 балла. Благодаря истинному объему оперативной памяти 18 ГБ, устройство набирает 133 998 баллов в сегменте памяти. Другие общие оценки в таких категориях, как CPU, GPU, Storage, составляют 321 064, 351 767 и 140 455 соответственно.

Тестируемый смартфон оснащен процессором Snapdragon 888 с тактовой частотой 2,84 ГГц, разрешением экрана 2448 × 1080 пикселей и 18 ГБ оперативной памяти.

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