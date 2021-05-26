ASUS ROG Phone 5 уже прибыл в США

Хотя любой смартфон высокого класса можно использовать для игр, игровые смартфоны действительно обладают определенными преимуществами в этом направлении. Например, производитель вполне может использовать более продвинутую систему охлаждения или расположить на корпусе устройства аппаратные клавиши, чтобы стрелять в шутерах было комфортнее. И теперь такой вот продвинутый смартфон ASUS ROG Phone 5 отправился покорять США — производитель заявил, что устройство официально представили на рынке. Стоит отметить, что ASUS ROG Phone 5, несомненно, имеет одни из лучших характеристик в этом сегменте — за основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 888 и колоссальные 16 ГБ оперативной памяти.

Также есть большой 6,78-дюймовый экран 2440 × 1080, который не совсем достигает разрешения 2K, но компенсирует это частотой обновления 144 Гц. Хотя для игрового смартфона это звучит хорошо, загвоздка в том, что это базовая модель, которую предлагает ASUS. Также есть версии Pro и Ultimate, и они поступят в продажу в конце этого года. ASUS ROG Phone 5 Ultimate Edition, в частности, предлагает еще больше оперативной памяти (целых 18 ГБ) и дополнительные сенсорные кнопки в дополнение к ультразвуковому AirTrigger 5. Однако самой уникальной особенностью версии Ultimate является OLED-экран на задней панели. в дополнение к логотипу Republic of Gamers. Правда, стоит геймерский смартфон немало — за производительность нужно платить и не мало.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 5
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