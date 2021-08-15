ASUS ROG Phone 5s получит важное нововведение

Недавно стало известно о том, что флагманский смартфон ASUS ROG Phone 5s будет отличаться от ROG Phone новой платформой Snapdragon 888 Plus вместо Snapdragon 888. Сегодня в сети появились новые подробности о грядущей новинке. Во-первых, аппарат получит модную сейчас функцию расширения ОЗУ, которая позволит увеличить встроенную память 6 ГБ на виртуальном разделе. Во-вторых, в смартфон добавят четвертый режим частоты обновления изображения. В актуальном ROG Phone 5 пользователь может выбирать между 60, 120 и 144 Гц, а в новом смартфоне появится вариант на 90 Гц. Официальный релиз ASUS ROG Phone 5s может состояться уже 16 августа.

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