ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro обновились до Android 13

Компания ASUS выпустила обновление на базе ОС Android 13 для геймерских смартфонов ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro, которые изначально поставлялись с Android 12. Помимо различных нововведений, исправлений и улучшений прошивка под номером 33.0610.2810.72 несет в себе январский патч безопасности Android.

Напомним, что ROG Phone 6 Pro оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2448 пикселей, частотой обновления до 165 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц и яркостью до 1200 кд/м2, фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), 18 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, кнопками AirTrigger, двумя интерфейсами USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 65-Вт зарядки и AMOLED-экраном на задней панели.
Стали известны европейские цены Samsung Galaxy S23…
В сети появилась информация о ценах на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, официальный релиз которы…
Смартфон Jio Phone 5G будет стоить 100 долларов…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне, который еще не…
Tecno представила концепт складного смартфона Phantom V…
Сегодня компания Tecno официально представила видео, на котором продемонстрирован концептуальный складной…
Apple существенно улучшила охлаждение в iPhone 14…
Довольно странно, но только сейчас специалисты, которые занимаются ремонтом электроники, добрались до дет…
Игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro получит АКБ на 6000 м…
Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне Nubia R…
Xiaomi 12S Pro начали обновлять до MIUI 14…
Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi уже начала распространение фирменной прошивки MIUI …
Объявлена дата глобального релиза Nubia Red Magic 8 Pro…
Компания ZTE объявила, что международная презентация смартфона Nubia Red Magic 8 Pro пройдет 16 января. П…
ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition оценен в $825…
Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Axon 40 Ultra Aerospace Edition, которая оценена в …
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor