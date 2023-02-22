ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro обновились до Android 13

Компания ASUS выпустила обновление на базе ОС Android 13 для геймерских смартфонов ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro, которые изначально поставлялись с Android 12. Помимо различных нововведений, исправлений и улучшений прошивка под номером 33.0610.2810.72 несет в себе январский патч безопасности Android.

Напомним, что ROG Phone 6 Pro оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2448 пикселей, частотой обновления до 165 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц и яркостью до 1200 кд/м2, фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), 18 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, кнопками AirTrigger, двумя интерфейсами USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 65-Вт зарядки и AMOLED-экраном на задней панели.