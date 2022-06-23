ASUS ROG Phone 6 получит новейшую память LPDDR5

Snapdragon 8 Plus Gen 1 не будет единственным впечатляющим дополнением к ASUS ROG Phone 6. Один информатор поделился другими характеристиками, которые, по-видимому, можно найти в игровом смартфоне, и для лучшего в своем классе флагмана Android это вполне важный момент. Тайваньский производитель любит делать все возможное, настраивая свои игровые смартфоны на лучшее аппаратное обеспечение, и ROG Phone 6 не является исключением. Digital Chat Station поделилась некоторыми характеристиками устройства, начиная с OLED-дисплея Samsung, который будет иметь диагональ 6,78 дюйма, разрешение FHD+ и частоту обновления 165 Гц.

Как упоминалось выше, флагманский процессор ROG Phone 6 будет дополнена 18 ГБ оперативной памяти, которая, как мы полагаем, будет поддерживать стандарт LPDDR5. На данном этапе не подтверждено, выпустит ли ASUS менее дорогие модели с меньшим объемом памяти, как это было с ROG Phone 5s. Устройство также будет иметь довольно большую батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт, а также тройную заднюю камеру на 64 Мп и сканер отпечатков пальцев под экраном. Что касается других характеристик, инсайдер утверждает, что ROG Phone 6 будет весить 229 граммов и иметь толщину 10,39 мм, что делает его довольно громоздким флагманом. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что грядущий игровой смартфон оснащен большой батареей, а более ранний тизер от ASUS показал, что в телефоне будет на 30 процентов больше испарительная камера, что, несомненно, повлияет на это значение толщины.