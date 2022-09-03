ASUS ROG Phone 6D Ultimate получит откидную крышку

В сети появились изображения игрового смартфона ROG Phone 6D Ultimate, официальный релиз которого запланирован на 19 сентября. Судя по снимкам, аппарат получит продвинутую систему охлаждения с откидной крышкой для лучшего отвода тепла. Крышка расположена над медным радиатором, необходимым для рассеивания тепла от однокристальной системы. Стоит отметить, что засветившегося недавно в базе TENAA стандартного ROG Phone 6D такой особенности нет.

По предварительным данным, ROG Phone 6D получит топовую платформу MediaTek Dimensity 9000+ (1300 и 4300 баллов в бенчмарке Geekbench), экран Samsung E4 с частотой обновления 165 Гц, тыльную камеру с главным 50-Мп датчиком изображения Sony IMX766 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

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