ASUS ROG Phone 8 Ultimate готовится к релизу в 2024 году

Сегодня на просторах интернета появилась информация о новом игровом смартфоне ASUS ROG Phone 8 Ultimate, который должен поступить в продажу в 2024 году. Данный смартфон прошёл официальную сертификацию, так что его характеристики более или менее производитель уже принял и в ближайшем будущем никаких существенных изменений ждать точно не придётся. Теперь компании нужно лишь получить все разрешения, запустить производство и можно будет говорить о покорении рынка игровых новинок. Если верить документам, которые подали при сертификации, то смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. В комплекте будет зарядное устройство, поддерживающее последнюю версию Qualcomm Quick Charge, но многих мощность лишь в 65 Вт может огорчить.

Также нужно понимать, что ASUS ROG Phone 8 Ultimate выйдет, вероятно, с разогнанной версией процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также с большим объёмом оперативной памяти, очень агрессивным внешним видом, системой охлаждения и, возможно, дополнительной подсветкой RGB. Это вполне нормальная стратегия, потому что производитель понимает, что потенциальная аудитория любит такое смартфоны, готова платить за них деньги и при этом не сильно переживает о размерах или весе. Для тех, кто хочет играть в современные мобильные игры, возможностей нового флагмана точно хватит, но стоит учитывать необходимость в дополнительном охлаждении. Без него смартфон будет перегреваться — это абсолютный факт.
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