Смартфон Huawei Mate 90 Pro Max засветился в тестах

Новый Huawei Mate 90 Pro Max привлёк внимание не только характеристиками, но и неожиданно высокой энергоэффективностью процессора Kirin 9050 Pro, особенно в играх. Это первый смартфон Huawei с архитектурой LogicFolding, напоминающей двухслойную компоновку процессора. Центральный процессор получил 9 ядер в 4 кластерах — одно высокопроизводительное ядро, два просто производительных, четыре энергоэффективных и два сверхэкономичных ядра с крайне низким энергопотреблением. Согласно официальным данным, прирост многопоточной производительности составляет около 23%, скорость обработки графики увеличилась на 40%, а производительность NPU выросла сразу на 140%.

В основе LogicFolding лежит размещение двух слоёв логических схем друг над другом, соединённых с помощью плотного гибридного соединения. Такая конструкция позволяет Huawei разместить больше транзисторов на той же площади и добиться более высоких частот по сравнению с традиционной плоской компоновкой. Первые независимые тесты демонстрируют особенно высокую энергоэффективность Mate 90 Pro Max в нативных играх для HarmonyOS. В Genshin Impact при разрешении 890p смартфон сохранял максимальную частоту кадров при потреблении всей системы на уровне всего около 4,2 Вт. По этому показателю Mate 90 Pro Max превосходит некоторые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оказывается примерно на одном уровне с iPhone 17 Pro Max на базе A19 Pro. Это весьма серьёзное достижение для бренда.
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