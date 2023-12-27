ASUS ROG Phone 8 получит менее агрессивный дизайн корпуса

Стоит напомнить, что у предыдущих смартфонов ASUS были вентиляционные отверстия, которые нарушали идею защиты от пыли и влаги, но с новым поколением игровых смартфонов компания перешла к более современному дизайну и смогла реализовать данную степень защиты. Остальные характеристики смартфоны ASUS ROG Phone 8 более или менее предсказуемы — смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, он также получил мощную батарею, улучшенную систему камер и стильную подсветку RGB. Кроме того, к этому смартфону можно будет купить различного рода аксессуары, чтобы лучше охлаждать устройство в играх или удобнее стрелять в шутерах. Стоимость флагмана пока что не сообщается, что в ближайшее время компания должна провести официальную презентацию нового гаджета.