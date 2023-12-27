ASUS ROG Phone 8 получит менее агрессивный дизайн корпуса

Новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 8 представляет собой некий новый формат дизайна без акцента на агрессивные геймерские мотивы, который компания использовала для своих смартфонов данной линейки на протяжении несколько лет. Теперь компания стремится модернизировать игровой смартфон, предоставив ему безрамочный дисплей с отверстием в центре под фронтальную камеру — это выглядит точно так же, как и любой другой флагманский смартфон топового уровня. Кроме того, компания также подтвердила, что устройство будет иметь защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, так что смартфон позволяет играть даже в душе — правда, не совсем понятно будет ли дисплей реагировать на нажатия.

Стоит напомнить, что у предыдущих смартфонов ASUS были вентиляционные отверстия, которые нарушали идею защиты от пыли и влаги, но с новым поколением игровых смартфонов компания перешла к более современному дизайну и смогла реализовать данную степень защиты. Остальные характеристики смартфоны ASUS ROG Phone 8 более или менее предсказуемы — смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, он также получил мощную батарею, улучшенную систему камер и стильную подсветку RGB. Кроме того, к этому смартфону можно будет купить различного рода аксессуары, чтобы лучше охлаждать устройство в играх или удобнее стрелять в шутерах. Стоимость флагмана пока что не сообщается, что в ближайшее время компания должна провести официальную презентацию нового гаджета.