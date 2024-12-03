ASUS ROG Phone 9 Pro возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманских смартфонов, в который вошло много новинок. Лидером стал игровой смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro на новой флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite c результатом 2932124 балла. Второе место досталось Vivo X200 Pro на процессоре MediaTek Dimensity 9400 с 2860505 баллов, а замыкает тройку OPPO Find X8 Pro на том же чипе MediaTek и 2847 249 баллами. Также в десятку вошли модели OnePlus 13, iQOO 13, Oppo Find X8, Vivo X200, Red Magic 7 Pro, Red Magic 7, Red Magic 10, Red Magic 10 Pro и Redmi K80 Pro. Таким образом, в список вошли исключительно смартфоны на новых 3-нанометровых однокристальных системах.