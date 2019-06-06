ASUS ROG Phone покажут в июле

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания ASUS планирует выпустить в продажу свой новый игровой смартфон. Первая версия оказалась достаточно интересной и продвинутой, но были определенные вопросы и, видимо, вторая версия будет более производительной и интересной. Пока что говорить об этом достаточно трудно, так как информации о ASUS ROG Phone второго поколения практически нет. Будем лишь надеяться, что компания посмотрела на отзывы пользователей и приняла правильные решения относительно производительности, цены и прочих особенностей продукта. Теперь только ждем релиза или хотя бы анонса новинки, чтобы оценить новые возможности и функции игрового гаджета премиум класса.