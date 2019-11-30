ASUS ROG Phone получил обновление Android 9 Pie

Компания ASUS только сейчас выпустила её для первого поколения ROG Phone обновление OC Android до 9 версии.

Это первое крупное обновление смартфона с момента его выпуска. Обновление получила номер сборки 16.0410.1910.91. В обновлении разработчики изменили внешний вид интерфейса, добавили новую функцию Adaptive Brightness, Adaptive Battery, программу Screen Recorder, жесты управления и улучшили панель настроек звука.

Компания Asus, обновление OTA распространяет волнами всем пользователям по всему миру.