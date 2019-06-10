ASUS ROG Strix 750W Gold работает без шума

Для многих пользователей бесшумная работа компьютера — важнейший параметр, на который обязательно стоит обратить внимание. Конечно, далеко не все думают об этом аспекте, но если вы много работаете за ПК и хотите получать от этого максимум удовольствия, то стоит посмотреть в сторону блока питания ASUS ROG Strix 750W Gold. Это очень красивое решение, которое выглядит стильно, работает без лишнего шума и позволяет вам собрать надежную систему. Вероятно, стоит такой блок питания довольно дорого, но если вы уж собрались делать из своего компьютера нечто невероятное, то смело смотрите в сторону данной новинки. У нее есть все, чтобы вы получали целое море наслаждения и каждый день работали на ПК без страха услышать шум вентилятора.