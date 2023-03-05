ASUS ROG Strix G16 с GeForce RTX 4060 Laptop оценили в $1400

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью ROG G16, которая оценена в США в 1400 долларов. Новинку оснастили 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i7-13650HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц, графическим адаптером GeForce RTX 4060 Laptop, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 90 Втч, клавиатурой с подсветкой, поддержкой Wi-Fi 6E, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, а также программным обеспечением с возможностью изменять лимиты потребления процессора и видеокарты. Стоит заметить, что ROG G16 предлагает большую производительность за меньшие деньги, чем прошлогодние решения на GeForce RTX 3070 Laptop и чипах Intel и AMD предыдущего поколения.