ASUS ROG Strix LC 120/240 со стильной подсветкой

Официально представлена система жидкостного охлаждения ASUS ROG Strix LC 120/240, которая подходит для всех современных процессоров и обеспечивает пользователя не только хорошим охлаждением, но и достаточно стильным дизайном. Например, на помпе установлена красивая панель с подсветкой в виде логотипа компании. Это смотрится очень круто и дорого, плюс на рынке не так много конкурентов, которые могут выделиться более привлекательным дизайном помпы. Сам же радиатор вполне стандартный, есть модель на одну секцию и две секции, если вам нужно охлаждать процесс под разгоном. Стоимость новинки пока что не называется, но мы уверены, что это будет цена на уровне конкурентов по сегменту. То есть, не очень дорого, но и совершенно не бюджетно.