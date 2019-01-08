ASUS ROG Strix XG HDR поражает диагональю

На выставке CES 2019 многие производители показывают свои игровые мониторы, которые должны удивить потенциальных покупателей своей невероятной диагональю. Например, компания ASUS продемонстрировала свой новый продукт под названием ASUS ROG Strix XG HDR, который выглядит весьма необычно и может похвастаться диагональю в 49 дюймов. Естественно, соотношение 32:9 не даст вам той громадной площади, которая заставит водить головой по сторонам, но диагональ действительно приличная. Особенно на таком мониторе удобно работать в том случае, если вы хотите играть в одиночные игры, которые адаптированы под это разрешение и позволяют ощутить все прелести более широкого угла обзора. Жаль, что не все игры могут этим похвастаться.