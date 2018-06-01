ASUS ROG Strix XG248Q на 240 Гц...

В последнее время игровые мониторы стали все более и более интересными. Конечно, не все нововведения разработчиком имеют реальную пользу, но некоторые действительно стоит попробовать. Например, вот в продажу поступил монитор ASUS ROG Strix XG248Q, который может похвастаться частотой в 240 Гц. Это громадный показатель и он действительно дает максимально плавную картинку, вот только попробуйте набрать столько кадров хотя бы в какой-то Dota 2, не говоря уже про более современные варианты игровых продуктов. Это просто нереально, даже при учете того, что здесь установлена FullHD матрица, а не 4К или что-то в таком духе. Да и TN-матрица для игровых задач хотя и подходит, но пользователи при покупке игрового монитора все чаще стали обращать внимание на варианты с IPS, так как там цвета совершенно иначе передаются.