ASUS ROG Strix XG43UQ для настоящих геймеров

2019-08-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Strix XG43UQ; [17]
Официально представлен новы игровой монитор под названием ASUS ROG Strix XG43UQ, который порадует потенциального покупателя диагональю в 43 дюйма и разрешением 3840 на 2160 точек. То есть, это полноценное 4К на экране с диагональю 43 дюйма — что может быть лучше для запуска современных игр? Конечно, у монитора достаточно красивый дизайн корпуса с минимальными рамками вокруг экрана, есть стильная фирменная подсветка в виде логотипа, который светится на поверхность и создает уникальный эффект. Конечно, ждать, что такой монитор будет доступным, я бы не стал. Это очень крутой продукт с привлекательным дизайном и вы просто не сможете купить его за доступную сумму денег. Данное устройство на то и флагманское, чтобы быть дорогим.


Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG43UQ
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