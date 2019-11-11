ASUS ROG Strix XG43VQ официально представлен

Сегодня состоялся официальный анонс нового игрового монитора ASUS ROG Strix XG43VQ, который является примером варианта с широким форматом дисплея. Это отличное решение в том случае, если вы хотите получить именно широкий формат для работы с видео или документами, тогда как в играх такой продукт покажет себя не с лучшей стороны. Дело в том, что характеристики здесь и правда хорошие, даже очень, но далеко не все современные игры умеют показывать картинку в соотношении сторон 32:10, что уж говорить о более старых продуктах. И если вы хотите играть с комфортом, то стоит смотреть все же в сторону более классических мониторов, тогда как эта модель подойдет лишь тем, кто очень хочет получить большую диагональ и нестандартное соотношение.