ASUS ROG Zephyrus Duo 15 оснащен новейшим мобильным процессором AMD Cezanne R9

Обновленный ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 представлен на цифровой выставке CES 2021.

Компания пересмотрела прошлогоднюю версию, добавила больше мощности, улучшила дизайн и дисплей - все это теперь есть в ROG Zephyrus Duo 15. Ноутбук выполнен в ультратонком дизайне. Производительность в играх обеспечивает мощная связка процессора AMD Cezanne R9 и графики NVIDIA GeForce RTX 3080.

15,6 дюймовый экран с IPS-панелью предлагает высокую частоту обновления до 300 Гц с адаптивной синхронизацией и калибровкой цветов Pantone. Дополнительная панель ROG ScreenPad Plus диагональю 14,09 дюйма поддерживает стилус.

Игровой ноутбук оснащен 32 ГБ памяти DDR4, будет доступно два слота для накопителей M.2 с поддержкой RAID-массива. Новинка получила улучшенную систему охлаждения Active Aerodynamic System Plus.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE будет доступен в Германии с середины первого квартала 2021 года по цене от 2499 евро.